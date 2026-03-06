В США рассказали, кто мог атаковать школу для девочек в Иране. Жертвами стали 175 человек

Reuters: США расследуют свою причастность к удару по иранской школе

Последствия удара по школе в Минабе, Иран, 28 февраля 2026 года

Удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого погибли 175 человек, мог быть нанесен силами США, сообщил Reuters со ссылкой на источники в вашингтонской администрации. Американские военные могли ударить по школе из-за ошибки в определении цели, написала газета The New York Times. Белый дом ранее заявлял, что ответственность за атаки на детей несут власти Ирана.

Американские войска могут быть причастны к удару по школе для девочек в Иране, сообщил Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

По данным собеседников агентства, военные следователи не исключают такого итога расследования инцидента, однако окончательное заключение еще не вынесено, а следствие продолжается.

«Чиновники не исключили возможности появления новых доказательств, которые освободят США от ответственности и укажут на другую сторону, ответственную за инцидент», — отметил Reuters.

По словам источников агентства, до сих пор израильские и американские силы наносили удары по Ирану, разделяя их как по географическому принципу, так и по типу целей. В то время как Израиль наносил удары по ракетным базам на западе Ирана, США атаковали такие же цели, а также военно-морские объекты на юге страны .

Агентство отметило, что сколько еще продлится расследование и какие доказательства собирают американские следователи — неизвестно.

Газета The New York Times накануне сообщила, что удар по школе мог быть нанесен из-за ошибки в определении цели военными США .

Издание пояснило, что удар по школе в Минабе был нанесен одновременно с атакой на соседнюю военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

NYT изучила спутниковые снимки и видео, согласно которым по школе могла ударить та же группа американских военных, которая атаковала базу КСИР .

Уничтожение школы

Начальная школа для девочек в городе Минаб иранской провинции Хормозган была поражена в ходе ударов в первый день операции Израиля и США против Ирана. В министерстве образования исламской республики 2 марта сообщили, что погибли не менее 175 учеников и учителей школы .

Глава Верховного суда провинции Моджтаба Гахремани впоследствии заявил, что США и Израиль нанесли по школе не менее пяти авиаударов, а через несколько часов дополнительно ударили по расположенной неподалеку клинике .

Агентство FARS в Telegram 5 марта сообщило, что виновные в ударе по школе уже якобы были установлены, и против них готовятся ответные меры.

Похороны погибших в провинции прошли 3 марта. На церемонии присутствовали чиновники и множество близких погибших.

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что удар по школе для девочек мог быть ритуальным «жертвоприношением».

« Возможно, это они проводили какой-то обряд для принесения детей в жертву », — сказал он.

Он подчеркнул, что школа стала одной из первых целей при атаке США на Иран.

Что говорят в Вашингтоне

Глава Пентагона Пит Хегсет 4 марта в ходе пресс-конференции заявил, что США расследуют этот инцидент.

« Мы, конечно, никогда не нападаем на гражданские объекты. Мы расследуем удар по школе », — сказал он.

В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM), которое курирует операцию против Ирана, отказались комментировать происшествие.

«Было бы неуместно комментировать ситуацию, поскольку инцидент находится под следствием», — заявил Reuters представитель CENTCOM.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт переложила ответственность за произошедшее на власти Ирана.

«Министерство обороны в настоящее время расследует этот вопрос, однако это иранский режим нацеливается на гражданских лиц и детей, а не Соединенные Штаты Америки », — приводит ее слова агентство.

Госсекретарь США Марко Рубио перенаправил вопрос об ударе в Пентагон.

«Министерство обороны расследует этот вопрос, если это был наш удар, и я бы направил ваш вопрос к ним», — сказал Рубио.

28 февраля США и Израиль перешли к открытому военному противостоянию с Ираном. В ходе масштабной операции около 200 самолетов ВВС Израиля атаковали порядка 500 объектов, сбросив сотни авиабомб. Командование ЦАХАЛ назвало этот налет «крупнейшим в истории» ВВС Израиля. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи, некоторые члены его семьи и 40 высокопоставленных офицеров иранской армии.