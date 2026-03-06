Суд оставил приговор осужденным по делу о массовом отравлении «Мистером сидром»

Самарский областной суд оставил без изменений приговор двум фигурантам уголовного дела о массовом отравлении напитком «Мистер сидр». Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

В областном суде сообщили, что приговор районного суда в отношении Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна оставлен без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Речь идет о приговоре, который вынес Красноглинский районный суд Самары. Тогда Айрапетяна и Гусейнова признали виновными по делу о производстве напитка «Мистер сидр», после употребления которого массово отравились более сотни человек. Суд назначил им 8 и 9 лет колонии общего режима соответственно.

Адвокаты и сами осужденные просили смягчить наказание и исключить квалификацию преступления как совершенного группой лиц по предварительному сговору. Представители потерпевших и сторона обвинения, в свою очередь, настаивали на том, что приговор суда первой инстанции является справедливым.

Красноглинский районный суд 22 сентября 2025 года признал фигурантов виновными. Суд установил, что в 2023 году учредитель и фактический руководитель компании «Анди» Анар Гусейнов вместе с Артемом Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для продажи. Чтобы сократить расходы, они отказались от естественной технологии производства напитка и начали добавлять этиловый спирт в растворимый сок.

Для экономии Айрапетян купил не менее 4 тыс. литров спирта, который похитили со склада ГУ МВД. При этом спирт не имел документов о происхождении и не проверялся на качество и безопасность. Как выяснилось, это был опасный для жизни метиловый спирт. Его использовали для производства около 48 тыс. литров сидра под названиями «Мистер сидр» и «Лето сидр».

Чтобы придать напитку вид обычного товара, его разлили в бутылки с этикетками, где была указана недостоверная информация о составе. Фигурантам удалось продать более 30 тыс. литров поддельного напитка. В результате отравления этим сидром 50 человек спасти не смогли, еще 66 пострадали в нескольких регионах России.

