Цена нефти Brent превысила $87

Цена на Brent превысила $87 за баррель впервые с июля 2024 года
Eli Hartman/Reuters

Цена нефти марки Brent достигла максимума с 5 июля 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по информации на 12:54 (мск) составляла $87,21 за баррель, это на $1,8 (2,11%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на апрель на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $3,52 (4,35%), до $84,53 за баррель.

До этого Bloomberg заявил, что резкий рост цен на нефть, случившийся из-за атаки США на Иран, может помочь России пополнить резервные фонды.

5 марта Bloomberg также сообщил, что Индия увеличила закупки российской нефти в связи с начавшимся военным конфликтом в Иране. Затем агентство Reuters написало, что США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море. А до этого Bloomberg прогнозировал, что Россия может увеличить доходы от нефти из-за атаки США на Иран.

Ранее стало известно о планах США по вытеснению российской нефти с китайского рынка.

 
