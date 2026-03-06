Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентина Терешкова с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремль.

Глава государства отметил, что с именем Терешковой и ключевыми страницами ее профессиональной биографии по праву связывают важные успехи и достижения отечественной космонавтики.

Президент также подчеркнул, что многолетняя общественная и законотворческая деятельность Терешковой, а также ее преданность своему делу и Родине вызывают глубокое уважение.

Путин пожелал Терешковой крепкого здоровья и всего самого доброго.

Валентина Терешкова родилась в 1937 году и выросла в рабочей семье. После школы она работала на текстильной фабрике в Ярославле. Параллельно занималась парашютным спортом в аэроклубе, что позже сыграло важную роль при отборе в космонавты.

В 1962 году Терешкову зачислили в первый женский отряд космонавтов. 16 июня 1963 года она совершила исторический полет на космическом корабле Восток‑6. За свой полет Терешкова получила звание Героя Советского Союза и множество государственных наград, в том числе она стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

После космического полета она занималась общественной и государственной работой, представляла СССР на международных мероприятиях. Позднее стала депутатом и участвует в законодательной деятельности.

Ранее Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем и заявил об особом отношении к женщинам в традициях почти всех народов РФ