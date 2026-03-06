Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Бывшего депутата ижевской гордумы обвинили в захвате власти

РИА Новости: экс-депутата гордумы Ижевска обвинили в захвате власти и арестовали
VK

Экс-депутата гордумы Ижевска Андрея Едигарева арестовали по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник среди правоохранителей.

«В совершении преступлений по статье 278 УК РФ и статье 205.4 УК РФ предъявлено обвинение бывшему депутату городской думы Ижевска Андрею Едигареву», — сказали журналистам.

Источник агентства добавил, что бывший депутат несколько лет назад участвовал в деятельности организации, признанной на территории России террористической, также она с иностранным агентом. Тогда Едигарев был арестован.

Кроме того, в мае 2023 года мужчина отбывал наказание за публичные призывы к терроризму.

Накануне суд отправил экс-замминистра обороны Руслана Цаликова под домашний арест на срок 1 месяц 29 суток. Ему предъявили обвинения в совершении 16 уголовных преступлений с тяжелым составом, в числе которых отмывание денег, растрата и взяточничество. Как отмечается, дело Цаликова связано со строительством объектов для Министерства обороны в различных регионах России.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «зеленом свете» на задержание высокопоставленных чиновников.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!