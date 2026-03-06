Бывшего депутата ижевской гордумы обвинили в захвате власти

Экс-депутата гордумы Ижевска Андрея Едигарева арестовали по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник среди правоохранителей.

«В совершении преступлений по статье 278 УК РФ и статье 205.4 УК РФ предъявлено обвинение бывшему депутату городской думы Ижевска Андрею Едигареву», — сказали журналистам.

Источник агентства добавил, что бывший депутат несколько лет назад участвовал в деятельности организации, признанной на территории России террористической, также она с иностранным агентом. Тогда Едигарев был арестован.

Кроме того, в мае 2023 года мужчина отбывал наказание за публичные призывы к терроризму.

