Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Суд заочно приговорил украинского блогера к 6,5 года колонии в России

Украинского блогера Приходько заочно осудили в России за призывы к терактам
Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского блогера Назара Приходько к колонии за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы Приходько приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что Приходько также лишили права размещать информацию, администрировать сайты и каналы в сети. Срок меры составит четыре года.

По данным следствия, блогер в июле 2024 года опубликовал в канале в одном из мессенджеров три поста, которые содержали публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. При этом посты были доступны всем желающим, отметили в прокуратуре.

В январе жителя Челябинска приговорили к 5,5 года лишения свободы, признав виновным в пропаганде и призывах к осуществлению террористической деятельности. По данным следствия, мужчина через информационно-коммуникационные сети занимался пропагандой и призывал к терроризму, пытаясь склонить и вовлечь новых участников в деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной Верховным судом РФ.

Ранее в Башкирии студента обвинили в участии в террористической организации.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!