Суд заочно приговорил украинского блогера к 6,5 года колонии в России

Украинского блогера Приходько заочно осудили в России за призывы к терактам

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского блогера Назара Приходько к колонии за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы Приходько приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что Приходько также лишили права размещать информацию, администрировать сайты и каналы в сети. Срок меры составит четыре года.

По данным следствия, блогер в июле 2024 года опубликовал в канале в одном из мессенджеров три поста, которые содержали публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. При этом посты были доступны всем желающим, отметили в прокуратуре.

В январе жителя Челябинска приговорили к 5,5 года лишения свободы, признав виновным в пропаганде и призывах к осуществлению террористической деятельности. По данным следствия, мужчина через информационно-коммуникационные сети занимался пропагандой и призывал к терроризму, пытаясь склонить и вовлечь новых участников в деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной Верховным судом РФ.

Ранее в Башкирии студента обвинили в участии в террористической организации.