Культура

Группу «Бумбокс» признали критически важной для Украины

Группе «Бумбокс» обеспечили право на отсрочку от мобилизации в ВСУ
Илья Питалев/РИА Новости

Власти Украины признали критически важным для страны музыкальный коллектив «Бумбокс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Украинский минкульт заявил, что группы «Бумбокс» и «Без Ограничений» получили статус критически важных предприятий, необходимых для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения и потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этот статус дает право на отсрочку от мобилизации половине военнообязанных сотрудников таких компаний, а также на выезд за границу для проведения туров по сбору средств для ВСУ.

В 2014 году создатели хита «Вахтерам» отказались от выступлений в России, а в 2022-м солист группы Андрей Хлывнюк вступил в ряды ВСУ. В ноябре 2023 года музыкант рассказывал, что ушел из армии Украины ради гастролей по Европе.

В октябре 2024 года продюсер Сергей Дворцов сообщил, что группа «Бумбокс» зарабатывала на концертах в России от 2,5 млн рублей. Тогда шоумен выразил уверенность, что коллектив не сможет построить карьеру за границей. По его словам, за рубежом нет ни тех денег, которые артисты зарабатывали в России, ни условий для работы.

В 2025 году «Бумбокс» отказался от песен на русском.

 
