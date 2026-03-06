Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

Израиль ударил по защищенному подземному бункеру Хаменеи в Тегеране

ЦАХАЛ: 50 истребителей ВВС Израиля атаковали подземный бункер Хаменеи в Тегеране

Армия обороны Израиля атаковала защищенный подземный бункер бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Об этом сообщает ЦАХАЛ.

«50 истребителей ВВС Израиля, управляемых точной разведкой ЦАХАЛ, нанесли удар по подземному бункеру Али Хаменеи в Тегеране», — отмечается в сообщении.

По данным военных, бункер, расположенный под комплексом зданий руководства страны в центре Тегерана, предназначался для использования лидером Ирана в качестве защищенного командного центра в чрезвычайных ситуациях.

Али Хаменеи был ликвидирован до того, как смог попасть в бункер, но комплекс продолжал использоваться высокопоставленными иранскими чиновниками, отмечается в заявлении.

После того, как Израиль ликвидировал Али Хаменеи, Иран вступил в переходный период. По данным IRNA, временно республику возглавят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Ассамблея экспертов должна выбрать нового рахбара — среди возможных претендентов называют нескольких влиятельных клириков и сына Хаменеи Моджтаба.

Окончательного решения о том, кто станет новым верховным лидером, пока не принято. При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что военные уничтожат любого нового иранского главу. Станет ли Моджтаба Хаменеи новым лидером Ирана и кто еще может занять этот пост — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран приступил к выполнению плана Хаменеи.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!