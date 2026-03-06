Израиль ударил по защищенному подземному бункеру Хаменеи в Тегеране

Армия обороны Израиля атаковала защищенный подземный бункер бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Об этом сообщает ЦАХАЛ.

«50 истребителей ВВС Израиля, управляемых точной разведкой ЦАХАЛ, нанесли удар по подземному бункеру Али Хаменеи в Тегеране», — отмечается в сообщении.

По данным военных, бункер, расположенный под комплексом зданий руководства страны в центре Тегерана, предназначался для использования лидером Ирана в качестве защищенного командного центра в чрезвычайных ситуациях.

Али Хаменеи был ликвидирован до того, как смог попасть в бункер, но комплекс продолжал использоваться высокопоставленными иранскими чиновниками, отмечается в заявлении.

После того, как Израиль ликвидировал Али Хаменеи, Иран вступил в переходный период. По данным IRNA, временно республику возглавят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Ассамблея экспертов должна выбрать нового рахбара — среди возможных претендентов называют нескольких влиятельных клириков и сына Хаменеи Моджтаба.

Окончательного решения о том, кто станет новым верховным лидером, пока не принято. При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что военные уничтожат любого нового иранского главу. Станет ли Моджтаба Хаменеи новым лидером Ирана и кто еще может занять этот пост — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран приступил к выполнению плана Хаменеи.