Фитнес-тренер рассказал, полезны ли фитнес-часы при подсчете калорий

Фитнес-часы и браслеты показывают сожженные во время тренировки калории, рассчитанные по усредненной формуле, поэтому в действительности цифра может отличаться как в большую, так и меньшую сторону. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Сами по себе часы не врут намеренно. Они берут ваши данные (возраст, вес, рост, пол), анализируют пульс, движение, иногда тип активности и подставляют все это в усредненные формулы. Проблема именно в слове «усредненные». Ваш организм не среднестатистический. У двух людей с одинаковым весом и пульсом реальный расход энергии может отличаться на сотни килокалорий. При ходьбе и легком кардио погрешность держится в районе 15–25%, а при силовых, интервальных тренировках, плавании или игровых видах спорта разброс бывает еще больше. То есть экран показывает 500 ккал, а по факту это может быть и 400, и 650», — сказал он.

Брабечан уточнил, что часы хорошо показывают динамику прогресса в выносливости и интенсивности, поэтому обращать внимание стоит именно на эти показатели.

«Верить трекеру как бухгалтерскому отчету нельзя, а вот использовать как инструмент можно и нужно. Часы отлично фиксируют тренд. Сегодня тренировка дала условные 400 ккал, через месяц при большей выносливости и интенсивности уже 550. Абсолютная цифра может быть неточной, но направление изменений верное, расход растет. Шаги, время в движении, частота тренировок, динамика пульса на одной и той же скорости — это то, что гаджеты отслеживают действительно хорошо. Становится ли вам легче выполнять ту же работу, падает ли пульс на привычном темпе, держите ли вы нагрузку дольше? Вот эти показатели говорят о прогрессе гораздо больше, чем абстрактные «сожженные 527 ккал», — пояснил он.

По словам тренера, многие люди, ориентируясь на показатели часов, нарушают дефицит калорий, что отрицательно сказывается на похудении.

«Человек после тренировки видит цифру 500 и решает «доесть» ровно столько же. Дефицит обнуляется, прогресс останавливается, а виноватым назначают метаболизм. Второй частый промах, когда всю арифметику калорий строят исключительно на данных часов, хотя основное поле работы с весом это питание и общая активность за день, а вовсе не один час в зале. И третье заблуждение — это сравнение своих цифр с чужими. У другого человека за ту же тренировку гаджет может показать 800 ккал против ваших 450, и это нормально, потому что разный вес, пульс, интенсивность и особенности организма. Тренировка — это не индульгенция на лишний кусок торта. Дефицит создается головой и тарелкой, а часы на руке лишь компас, который подсказывает направление, но точный маршрут все равно прокладываете вы сами», — заключил эксперт.

