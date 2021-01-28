Глава МИД Белоруссии выразил недовольство деструктивной деятельностью ряда послов ЕС

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей оценил дипломатические отношения с представителями ряда европейских стран. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что некоторые послы стран ЕС ведут деструктивную деятельность.

По его словам, такие дипломаты размещают на интернет-ресурсах некоторые материалы антигосударственной направленности.

Ранее Макей инициировал переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кроме того, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал конструктивными взаимоотношения Москвы и Минска.

С октября 2020 года ЕС ввел уже три пакета санкций против Минска. В черный список попали более 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. Под санкции попал и президент республики Александр Лукашенко. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. Белоруссия ввела ответные санкции.