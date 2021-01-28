Опасная погода ожидает ряд регионов РФ в ближайшие дни

В ближайшие два-три дня на юге России, в Приморье и Московском регионе ожидаются сильные осадки, ветер и гололедица. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода будет представлять опасность, в некоторых регионах ветер будет достигать 32-38 м/с.

«Неблагоприятная и опасная погода в ряде регионов России будет. В Крыму 28-30 января резко изменятся погодные условия: сильный и очень сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, температура понизится на 8-10 градусов. Ветер усилится до 15-20 м/с, 28-29 января — даже до 25 м/с. Это опасные явления», — сообщил он.

По словам Вильфанда, такая же ситуация ожидается до 29 января включительно в Краснодарском крае, а также республиках Северная Осетия, Кабардино-Балкария. В предгорных и горных районах республик Чечня и Ингушетия порывы будут достигать 32 м/с.

«Очень неблагоприятная погода ожидается в Приморском крае во второй половине 28 января и в течение 29 января. Там будет сильный снег, до 7-19 мм выпадет за 12 часов, что большая редкость для данного региона. Ветер в самом Приморье будет 15-20 м/с, на побережье - 25-30 м/с, во Владивостоке - до 35-38 м/с», — добавил он.

В Москве также ожидается опасная погода: снег, мокрый снег, сильная гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.