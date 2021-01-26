В шведском зоопарке усыпили тигрицу, заболевшую COVID-19

Тигрица Настасья и несколько львов в зоопарке города Бороса на западе Швеции заразились COVID-19. Об этом сообщает телеканал SVT.

Отмечается, что это первый в Швеции случай коронавируса у кошачьих.

«На сегодняшний день в мире не было ни одного случая, чтобы инфекция перешла от кошки к человеку», — прокомментировал государственный эпизоотолог Карл Столь.

Взятый для анализа материал был отправлен в немецкую лабораторию. 17-летняя тигрица быстро теряла аппетит, ее состояние ухудшилось и в итоге ее пришлось усыпить. У остальных заразившихся животных наблюдаются легкие симптомы. Их вольер изолирован.

Медики полагают, что животные заразились от работающих с ними сотрудников зоопарка, у многих из которых наблюдались симптомы коронавируса, а у троих был констатирован сам факт болезни.