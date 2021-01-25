Люди зависли в воздухе на канатной дороге в Красной поляне

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Вид на канатную дорогу вблизи трассы горнолыжного курорта Шерегеш на горе Мустаг в Кемеровской... Вид на канатную дорогу вблизи трассы горнолыжного курорта Шерегеш на горе Мустаг в Кемеровской...
Вид на канатную дорогу вблизи трассы горнолыжного курорта Шерегеш на горе Мустаг в Кемеровской...
Александр Кряжев/РИА «Новости»

На Красной Поляне в Сочи остановилась канатная дорога, более 60 человек повисли в воздухе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Речь идет о кресельной канатной дороге «G» на горнолыжном курорте «Газпром». По словам собеседника агентства, она остановилась из-за того, что не сработал аварийный тормоз и «канатку» пришлось обесточить. Отмечается, что на ней находятся около 60 человек.

В настоящее время производится эвакуация людей при помощи альпинистского снаряжения.

Уточняется, что инцидент произошел в зоне катания на трассе «Лаура».

Ранее отдыхающие на зимних каникулах внутри страны россияне пожаловались на отечественные курорты.

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