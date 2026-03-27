В Совфеде заметили снижение приоритетности Украины в Европе

Сенатор Пушков: Украина больше не приоритет США, у Европы возникли новые проблемы
Украина перестала быть приоритетом для США, а теперь и у Европы появились новые энергетические заботы и проблемы. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что Запад отодвигает помощь Киеву на второй план.

По оценке парламентария, это только частично жалоба, а в остальном констатация факта. Украина вот уже как полгода перестала быть приоритетом для Вашингтона, а у Брюсселя появились свои проблемы, отметил он.

«Причем такие, что ЕС даже отложил принятие решения о полном отказе от российской нефти. Приоритетность Украины снижается во многих странах Европы и, по сути, искусственно поддерживается группой из 7-8 наиболее агрессивно и антироссийски настроенных государств», — написал Пушков.

По его словам, объективные интересы Европы требует пересмотра всего курса как на украинском, так и на российском направлении. Чем дальше, тем это очевиднее, констатировал политик.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз не согласен на мир на Украине с учетом интересов России и намерен дальше эксплуатировать эту страну. По ее словам, Евросоюз хочет в «неоколониальных традициях» и далее эксплуатировать Украину, продолжая натравливать ее против России и используя в прочих агрессивных целях.

Ранее глава МИД Франции заверил, что Европа продолжит помогать Украине.

 
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
