Видео: в Ставрополье женщина посадила ребенка в багажник и увезла

В Ставрополье на видео сняли женщину, которая увезла ребенка в багажнике Lada

В Ставрополье мать увезла своего сына из садика в багажнике Lada. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Беспечная автоледи прокатила пятилетнего ребенка в багажнике по дорогам Ставрополья, тем самым исполнила его желание. Она забирала сына из садика, но сорванец сказал «фу!» на поездку в детском кресле. Малыш соизволил прокатиться прямо в багажнике, а мама поддалась на уговоры», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как патрульный автомобиль следует за Lada, в багажнике которой находится ребенок. Далее заметно, как водительница разговаривает с инспектором, а после открывает дверь и выпускает своего сына. По данным канала, сотрудники правоохранительных органов оштрафовали водительницу по двум административным статьям.

