Российские ученые создали вакцину для профилактики аллергии на кошек

Сеченовский университет создали вакцину для профилактики аллергии на кошек, исследования завершены. Об этом сообщил ректор университета Петр Глыбочко, передает РИА «Новости».

По его словам, в если пандемия коронавируса не помешает дальнейшей работе, вакцина будет готова уже в 2021 году.

Ректор отметил, что осталось лишь подать документы на регистрацию препарата.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что домашние животные могут быть «прививкой от аллергии».