Российские ученые создали вакцину для профилактики аллергии на кошек
Анна Светлова
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Сеченовский университет создали вакцину для профилактики аллергии на кошек, исследования завершены. Об этом сообщил ректор университета Петр Глыбочко, передает РИА «Новости».
По его словам, в если пандемия коронавируса не помешает дальнейшей работе, вакцина будет готова уже в 2021 году.
Ректор отметил, что осталось лишь подать документы на регистрацию препарата.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что домашние животные могут быть «прививкой от аллергии».