Больше десяти жителей Москвы обратились в больницы после стычек с полицией

В Москве на несанкционированной акции в стычках с полицией и ОМОН пострадали больше десяти человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию из больниц поступили телефонограммы об обращении за медпомощью людей в возрасте от 17 до 55 лет. Известно, что медицинская помощь понадобилась восьми мужчинам и четырем женщинам. Все пострадавшие получили различные травмы головы.

Еще один 17-летний подросток пострадал в толпе.

По всем фактам организованы проверки.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело о повреждении машины ФСБ на несогласованной акции.