Взрыв произошел в церкви в Калифорнии

Рано утром в субботу, 23 января, в баптистском храме, находящемся в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния), произошел взрыв, передает NBC News.

Как сообщает телеканал, по данному факту полиция проводит расследование.

Согласно предварительной версии, в здании церкви сработало самодельное взрывное устройство. Там выбило стекла. Кроме того, ранее неизвестные испортили стены храма, расписав их оскорбительными выражениями.

После взрыва в здании случился пожар. Данные о пострадавших не поступали. В расследовании принимают участие сотрудники ФБР и местные власти.

Ранее очевидец взрыва автомобиля в американском городе Нэшвилл рассказала, что перед произошедшим ЧП слышала звуки предупреждения о бомбе.