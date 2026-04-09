Губерниев назвал бывших тренеров «Спартака» болванами

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал в своем Telegram-канале на победу московского «Спартака» над петербургским «Зенитом» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России, назвав предыдущих тренеров красно-белых болванами.

«Неужели в «Спартаке» появился тренер, первый за много лет, который разобрался в своих футболистах? Предыдущие в этом ключе были просто болваны», — написал Губерниев.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет в 7:6.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. У «Зенита» не забили также два игрока.

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с московским ЦСКА.

Ранее болельщики «Зенита» закидали бутылками футболистов «Спартака».

 
