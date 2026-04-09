Ученые предупредили о влиянии корональной дыры на Землю

Образовавшаяся на Солнце корональная дыра, вероятнее всего, начнет воздействовать на Землю в середине дня 10 апреля и может вызвать магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики Сиби́рского отделения РАН.

По предварительным данным ученых, эффект от этого явления будет незначительным и быстро завершится.

В лаборатории уточнили, что сейчас космическая погода и геомагнитная обстановка остаются спокойными. За последние сутки на Солнце были зарегистрированы несколько слабых вспышек, однако они не получили развития.

Ученые также отмечают, что фоновая активность Солнца продолжает снижаться и уже достигла уровня 2022 года.

В конце марта на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3 – она стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

По информации ИКИ РАН, причиной подобных возмущений стала крупная вспышка на Солнце, в результате которой в сторону Земли была выброшена плазма и протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличил массу выброшенного газа.

