Экс-командир «Азова» Жорин: до реального перемирия на Украине еще далеко

До «реального» перемирия на Украине «еще далеко». Об этом в своем Telegram-канале написал замкомандира третьей штурмовой бригады ВСУ, экс-командир «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Максим Жорин.

По словам Жорина, Россия способна продолжать конфликт, так как доходы Москвы от экспорта нефти только растут.

«Последние новости намекают, до реального перемирия — и в Украине, и в Иране — еще достаточно далеко. <..> Вполне логично, что в ближайшем будущем мобилизация на Украине не остановится», — написал он.

Жорин посоветовал украинцам самим записываться в войска и «не ждать», пока за них «сделают выбор и отправят в подразделение, из которого захочется сбежать в первые часы».

8 апреля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Россия не будет затягивать возобновление переговоров с Украиной по мирному урегулированию.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит посреднические усилия американской администрации в урегулировании конфликта на Украине и ждет, когда американцы освободятся от «иранских дел».

Также 8 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что по вопросу урегулирования конфликта есть «определенный прогресс», и переговоры сейчас сосредоточены вокруг нескольких квадратных километров территорий.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского раскритиковала подход Запада к переговорам с Россией.