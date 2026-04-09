В Госдуме заявили, что ВСУ намерены сорвать парад Победы

Журавлев: ВСУ намерены запустить рой беспилотников и сорвать парад Победы
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены запустить беспилотники и таким образом сорвать парад Победы. Его слова передает издание «Абзац».

Журавлев подчеркнул, что проведение парада Победы на 9 мая остается «весьма опасным мероприятием» с начала спецоперации.

«Тем не менее в прошлом году, когда отмечалась юбилейная дата, все прошло штатно. И укронацистам не удалось испортить нам праздник. Они, вне всякого сомнения, будут пробовать сделать что-либо и в этом году», — пояснил депутат.

По его словам, в этом году украинские войска могут попытаться сорвать парад запуском роя дронов. Журавлев выразил надежду на то, что и в этом году можно будет спокойно полюбоваться проходом парадных колонн и пролетом авиации.

Журавлев при этом добавил, что приглашения на парад Победы в Москве пока не рассылались.

5 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи об отмене парада Победы на Красной площади 9 мая.

До этого Песков сообщил, что полный список гостей парада ко Дню Победы будет объявлен после получения подтверждений их участия. По его словам, в Москве рассчитывают принять на праздновании 9 Мая представителей дружественных стран.

Ранее сообщалось, что Путин 9 мая встретится с зарубежными лидерами.

 
Теперь вы знаете
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
