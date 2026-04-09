Центробанк оценит целесообразность снижения ключевой ставки

Банк России на заседании в апреле оценит целесообразность снижения ключевой ставки. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

«Я думаю, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки. Но, я думаю, что на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу», — сказал Тремасов в ходе коммуникационной сессии в Новосибирске.

Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 24 апреля. Предыдущее заседание прошло 20 марта. Тогда в ЦБ приняли решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15% годовых.

Регулятор заявил, что экономика страны приближается к траектории сбалансированного роста. При этом в январе – феврале рост цен в среднем составил 10,2%. Устойчивые показатели текущего роста цен, как заявили в ЦБ, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год, однако выросла неопределенность со стороны внешних условий.

