В Подмосковье голый мужчина разгромил припаркованную машину и оторвал зеркало

В Подмосковье голый мужчина оторвал зеркало у машины и попал на видео

В Солнечногорском городском округе полиция задержала мужчину, который разгромил припаркованную машину. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в поселке Голубое. Неизвестный вышел на улицу полностью раздетым и набросился на припаркованный во дворе Citroеn. Действия злоумышленника на видео сняли очевидцы, на кадрах ролика, мужчина за несколько секунд оторвал боковое зеркало авто и разбил его об асфальт.

Дебошира задержали. Обстоятельства случившегося и мотивы его поступка выясняются.

До этого в Краснодарском крае полиция задержала 47-летнего мужчину, который серпом повредил машины, стоявшие на парковке. Мужчина купил серп в хозяйственном магазине и, проходя мимо припаркованных машин, начал царапать их. Владельцы машин проводят техническую экспертизу для оценки ущерба. Задержанный не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее липчанин лопатой разнес чужую иномарку из-за парковки.