Посол анонсировал прибытие делегации Ирана на переговоры с США

Могадам: делегация Ирана прибудет 9 апреля в Пакистан для переговоров с США

Иранская делегация прибудет 9 апреля в Исламабад на переговоры с США. Об этом в соцсети X сообщил посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам.

«Несмотря на скептицизм в иранском обществе из-за неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны израильского режима с целью сорвать дипломатическую инициативу, <...> иранская делегация прибывает сегодня вечером в Исламабад для серьезных переговоров», — написал дипломат.

До этого в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана. Речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана, а также об отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты.

