Дрон упал на территории нефтебазы в Крымске, есть пострадавшие

В результате падения обломков беспилотников на территории нефтебазы в Крымске пострадали три человека. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале
Двоих пострадавших госпитализировали, еще одному — оказали необходимую помощь на месте.
В результате падения фрагментов дрона произошло возгорание, которое было ликвидировано к утру. К тушению привлекали 80 человек и 29 единиц техники.
Это не единственная атака на Краснодарский край прошедшей ночью.
В Славянске-на-Кубани фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома. При падении обломков дрона никто не пострадал.
В поселке Саук-Дере в результате падения обломков беспилотника был ранен мужчина, который находился на балконе многоквартирного дома. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее на Кубани дрон упал на частный дом в хуторе Меккерстук.