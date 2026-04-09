Дрон упал на территории нефтебазы в Крымске, есть пострадавшие

В Крымске три человека пострадали при падении БПЛА на территории нефтебазы

В результате падения обломков беспилотников на территории нефтебазы в Крымске пострадали три человека. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале

Двоих пострадавших госпитализировали, еще одному — оказали необходимую помощь на месте.

В результате падения фрагментов дрона произошло возгорание, которое было ликвидировано к утру. К тушению привлекали 80 человек и 29 единиц техники.

Это не единственная атака на Краснодарский край прошедшей ночью.

В Славянске-на-Кубани фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома. При падении обломков дрона никто не пострадал.

В поселке Саук-Дере в результате падения обломков беспилотника был ранен мужчина, который находился на балконе многоквартирного дома. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на Кубани дрон упал на частный дом в хуторе Меккерстук.