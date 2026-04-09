Капитан «Спартака» произнес эмоциональную речь после победы над «Зенитом»

Капитан «Спартака» Зобнин о победе над «Зенитом»: нас никто не обыграет

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин произнес эмоциональную речь после победы над петербургским «Зенитом» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России над петербургским «Зенитом», передает «Чемпионат».

«Ребят, я что перед игрой сказал? Если будем бегать, если будем друг за друга воевать, нас никто не победит! Это невозможно, это невозможно, ребят. И мы это сделали», — сказал Зобнин.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет в 7:6.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. У «Зенита» не забили также два игрока.

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с московским ЦСКА.

