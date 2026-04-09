СМИ допустили, что Нетаньяху пытается сорвать перемирие с Ираном

Politico: Нетаньяху может пытаться сорвать перемирие с Ираном ударами по Ливану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, пытается спровоцировать срыв перемирия с Ираном ударами по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«Нетаньяху, возможно, стремится сорвать прекращение огня», — говорится в материале.

До этого израильский премьер заявил, что временное прекращение огня между США и Ираном не распространяется на Ливан. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает атаковать движение «Хезболла».

7 апреля США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

Ранее в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана.

 
