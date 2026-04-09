Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина случайно выстрелил в семимесячную девочку в коляске

В США мужчина открыл стрельбу во время ссоры и попал в младенца в коляске
Shutterstock

В Нью-Йорке 21-летний мужчина открыл стрельбу на улице и попал в коляску с ребенком, спасти девочку не удалось. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в Бруклине. Мужчина во время конфликта целился в отца ребенка, но промахнулся. Семимесячная девочка, находившаяся в коляске, не выжила, ее двухлетний брат, сидевший рядом, получил ранения.

После стрельбы подозреваемый скрылся с сообщником на скутере, но вскоре врезался в машину и сломал ногу, его задержали. Второго участника преступления поймали в Пенсильвании. По данным полиции, преступление может быть связано с враждой между уличными бандами.

До этого в Детройте подросток выстрелил в свою шестилетнюю сестру из пистолета, который нашел в машине. 41-летняя Тоня Джонсон оставила пятерых детей в возрасте от 2 до 11 лет без присмотра в автомобиле, а сама ушла есть. Один из сыновей нашел пистолет матери и вовремя игры случайно выстрелил в сестру. Девочку госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Ранее мужчина хотел напугать беременную жену и случайно выстрелил ей в глаз.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!