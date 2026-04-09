Мужчина случайно выстрелил в семимесячную девочку в коляске

В США мужчина открыл стрельбу во время ссоры и попал в младенца в коляске

В Нью-Йорке 21-летний мужчина открыл стрельбу на улице и попал в коляску с ребенком, спасти девочку не удалось. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в Бруклине. Мужчина во время конфликта целился в отца ребенка, но промахнулся. Семимесячная девочка, находившаяся в коляске, не выжила, ее двухлетний брат, сидевший рядом, получил ранения.

После стрельбы подозреваемый скрылся с сообщником на скутере, но вскоре врезался в машину и сломал ногу, его задержали. Второго участника преступления поймали в Пенсильвании. По данным полиции, преступление может быть связано с враждой между уличными бандами.

До этого в Детройте подросток выстрелил в свою шестилетнюю сестру из пистолета, который нашел в машине. 41-летняя Тоня Джонсон оставила пятерых детей в возрасте от 2 до 11 лет без присмотра в автомобиле, а сама ушла есть. Один из сыновей нашел пистолет матери и вовремя игры случайно выстрелил в сестру. Девочку госпитализировали, но спасти ее не удалось.

