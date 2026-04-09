Глава РФПИ оценил ситуацию в НАТО после слов Рютте о провале

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не может защитить альянс, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Провальный Рютте не способен защитить провальный НАТО», — написал Дмитриев, комментируя согласие генсека с президентом США Дональдом Трампом насчет провала альянса.

До этого Рютте в эфире CNN заявил, что некоторые из членов НАТО провалили тест, отказавшись поддержать США в войне против Ирана, однако большая часть государств, «действовала так, как обещала действовать в таких ситуациях».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

США не получили от НАТО единогласной поддержки в этой ситуации. В частности, Испания отказала американцам в использовании своих баз для ударов по Ирану, а Великобритания дала свое разрешение с задержкой. Кроме того, ведущие страны альянса не захотели помочь Вашингтону с разблокировкой Ормузского пролива до окончания боевых действий.

9 апреля стало известно, что Трамп рассматривает план наказания некоторых стран — членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали должную поддержку американо-израильской операции против Ирана.

Ранее в Израиле сообщили о продолжении военных действий против Ирана.

 
