В Приморье мужчина выстрелил в собаку из-за лая на глазах у ее юного хозяина

Живодер из Приморья выстрелил в шею чужой собаке, устав от ее лая

В Приморье мужчина выстрелил пневматического ружья в собаку соседки, сообщили в ГУ МВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Ленина в поселке Пограничный. Как рассказала хозяйка пса, в этот момент рядом находился ее семилетний сын, инвалид первой группы.

По данным полиции, 52-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что животное мешало ему лаем. Стрелка задержали и доставили в отдел, где он признал вину. Осмотр показал, что пуля попала собаке в шею, причинив повреждение в вентральной области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего). Виновному грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.

