В Москве водителю автомобиля с «мигалкой», разбитого протестующими, выбили глаз
Максимс Краюшкинс
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Водителю автомобиля с «мигалкой», лобовое стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции.
«Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.
Власти Москвы и других городов страны не одобрили проведение митинга 23 января из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса. Массовое скопление людей может быть опасно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.