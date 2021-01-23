В Москве водителю автомобиля с «мигалкой», разбитого протестующими, выбили глаз

Водителю автомобиля с «мигалкой», лобовое стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции.

«Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

Власти Москвы и других городов страны не одобрили проведение митинга 23 января из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса. Массовое скопление людей может быть опасно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.