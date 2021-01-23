Пять тысяч бойцов Нацгвардии останутся в Вашингтоне до весны

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Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Joshua Roberts/Reuters

Пять тысяч бойцов Национальной гвардии останутся в Вашингтоне до середины марта, сообщает Fox News.

Национальную гвардию попросили продолжить поддержку федеральных правоохранительных органов, пояснили в гвардии. Изначально в Вашингтоне останутся семь тысяч бойцов, до середины марта их число сократится до пяти тысяч.

Перед инаугурацией президента США Джо Байдена, которая состоялась 20 января, в Вашингтон прибыли 15 тысяч нацгвардейцев.