В Нижнем Новгороде мужчина трижды выстрелил в женщину и покончил с собой

В Нижнем Новгороде 20-летний мужчина три раза выстрелил в женщину, после чего покончил с собой. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета по области.

По данным следствия, молодой человек в ходе ссоры не менее трех раз выстрелил в женщину из незарегистрированного огнестрельного оружия, после покончил с собой. 33-летняя пострадавшая доставлена в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

На месте проишествия работают следователи, криминалисты и полицейские, чтобы выяснить все детали случившегося.

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