В Москве задержаны подозреваемые в убийстве жениха на свадьбе

В Новой Москве полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в убийстве жениха и его брата на свадьбе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержаны двое подозреваемых в убийстве, которые проверяются на причастность к данному преступлению», — сказал собеседник.

Убийство произошло в клубе, где праздновали свадьбу. Гость застрелил из пистолета жениха и его брата. По имеющимся данным, причиной послужил бытовой конфликт.