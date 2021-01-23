Голикова раскритиковала ковид-паспорта

Паспорта, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, ограничили бы передвижение людей, что недопустимо. Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, пишет РИА «Новости».

По ее словам, в настоящий момент не все страны начали вакцинацию.

«Любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым», — сказала Голикова.

Ранее Голикова допустила, что коронавирус включат в постоянный календарь прививок.