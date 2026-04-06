Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Банк приписал москвичке несуществующий долг на 10 млрд рублей

Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Девушка из Москвы осталась должна десять миллиардов рублей. Об этом сообщает Mash.

25-летняя Наталья перевела на совместный с возлюбленным счет 30 тысяч рублей, но вскоре заметила, что на ее счету появился крупный «минус» по неизвестной причине. Деньги, которые она положила до этого, также не отобразились на экране.

По словам Натальи, некоторое время назад у нее было ИП, но сейчас оно закрыто. Также она не брала кредитов, поэтому такой крупной сумме неоткуда взяться. Девушка решила обратиться в налоговую.

«Сайт которой подсказал: никаких задолженностей у Натальи нет. Тем более что в случае долгов арест пришел бы на другие банки», – сообщается в публикации.

Специалисты службы поддержки не смогли найти причину произошедшего. Предположительно, после сбоя в работе банка произошла ошибка.

До этого в Калининградской области женщина получила счет за свет на 126 тысяч рублей. При этом за прошлый месяц она заплатила 19 тысяч рублей, в доме стояла обычная техника. В энергетической компании ей порекомендовали взять кредит.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
