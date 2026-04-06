Банк приписал москвичке несуществующий долг на 10 млрд рублей

Девушка из Москвы осталась должна десять миллиардов рублей. Об этом сообщает Mash.

25-летняя Наталья перевела на совместный с возлюбленным счет 30 тысяч рублей, но вскоре заметила, что на ее счету появился крупный «минус» по неизвестной причине. Деньги, которые она положила до этого, также не отобразились на экране.

По словам Натальи, некоторое время назад у нее было ИП, но сейчас оно закрыто. Также она не брала кредитов, поэтому такой крупной сумме неоткуда взяться. Девушка решила обратиться в налоговую.

«Сайт которой подсказал: никаких задолженностей у Натальи нет. Тем более что в случае долгов арест пришел бы на другие банки», – сообщается в публикации.

Специалисты службы поддержки не смогли найти причину произошедшего. Предположительно, после сбоя в работе банка произошла ошибка.

До этого в Калининградской области женщина получила счет за свет на 126 тысяч рублей. При этом за прошлый месяц она заплатила 19 тысяч рублей, в доме стояла обычная техника. В энергетической компании ей порекомендовали взять кредит.

