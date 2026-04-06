Трамп предложил вариант прохода судов через Ормузский пролив

Трамп: США могут попытаться взимать плату за проход судов через Ормузский пролив
США могут взять под контроль Ормузский пролив и самостоятельно взимать плату за проход через него. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«У нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату», — сказал глава Белого дома.

До этого Трамп заявлял, что США почти не импортируют нефть через Ормузский пролив и не будут делать это в будущем. Он добавил, что государства, которые не смогут получить нефть с Ближнего Востока, могут купить ее у Соединенных Штатов.

В марте президент РФ Владимир Путин заявлял, что добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц». Он отмечал, что в 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти. При этом, по его словам, полное переключение поставок без использования этого маршрута сейчас невозможно.

Ранее Трамп призвал открыть «чертов» Ормузский пролив.

 
