Трамп опроверг отсутствие у него плана по разрешению ситуации с Ираном

Трамп заявил, что у него есть «лучший план» по урегулированию в Иране

Президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что у него нет плана по разрешению ситуации с Ираном. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

«У меня есть лучший план из всех, но я не собираюсь рассказывать вам, в чем заключается мой план», — заявил американский президент.

По его словам, переговоры США и Ирана продолжаются, они идут хорошо. В них участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф.

До этого Трамп заявил, что Иран может быть разгромлен за одну ночь, и эта ночь «может наступить уже завтра».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее в США рассказали, в чем ошибается Трамп.