«Сочи» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ

«Сочи» проиграл казанскому «Рубину» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 19-й минуте, когда Руслан Безруков в касание переправил мяч в сетку. На 26-й минуте Мухин из «Сочи» вышел один на один со Ставером, но вратарь «Рубина» отразил удар ногой. На 35-й минуте удар Фуртадо пришелся в ногу Вуячича и не достиг цели.

Во втором тайме на 65-й минуте Мухин пяткой пробил в штангу, а на добивании Федоров с близкого расстояния попал в перекладину. На 73-й минуте Александр Коваленко забил мяч за «Сочи», но гол был отменен из-за офсайда. Сочинская команда потерпела шестое поражение подряд в РПЛ.

По итогам матча «Рубин» поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы с 33 очками, сместив московское «Динамо» на восьмую позицию. «Сочи» по-прежнему замыкает таблицу на 16-м месте. Следующий матч казанцы проведут 11 апреля в 16:30 мск дома против «Оренбурга».

