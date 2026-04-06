«Уральские пельмени» потеряли 7 млн рублей

Компания комедийного коллектива «Уральские пельмени» принесла многомиллионные убытки. Об этом сообщает kp.ru.

Речь идет об ООО «Творческое Объединение «Уральские Пельмени». По данным издания, в 2025 году фирма оказалась в убытке на 7 миллионов рублей.

Отмечается, что 12,5% компании принадлежат Дмитрию Брекоткину, Сергею Исаеву, Сергею Калугину, Дмитрию Соколову, Максиму Ярице, Сергею Ершову, Вячеславу Мясникову и Александру Попову, еще по 0,01% — у Андрея Рожкова и Сергея Нетиевского.

«Уральские пельмени» изначально начинали как команда КВН. Коллектив основал Дмитрий Соколов в 1993 году. В 2009 году команда выпустила собственное шоу. В него входят Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.

Во времена КВН в «Уральских пельменях» выступал комик Сергей Светлаков. В марте 2024-го юморист объяснил, что был вынужден покинуть коллектив в связи с конфликтом с одним из участников. Артист уточнил, что сейчас этого человека тоже нет в команде. Он не раскрыл его имя.

