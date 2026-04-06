Астронавты НАСА установили рекорд дальности полета человека от Земли

Экипаж космического корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли. Об этом в соцсети X сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен отдалились от Земли примерно на 406 608 км, превысив рекорд экспедиции «Аполлон-13» на 6 437 км. Отмечается, что экипаж во время шестичасового облета сможет наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение.

3 апреля НАСА опубликовало первое фото Земли, сделанное с космического корабля «Орион» лунной миссии «Артемида-2». На ней планета запечатлена в форме полумесяца.

Миссия астронавтов НАСА «Артемида-2» отправилась к Луне 1 апреля. Это произошло впервые за более чем полвека. Главная цель программы — подготовка к следующему этапу: миссии «Артемида-3», в рамках которой планируется высадка на поверхность спутника.

Запуск лунной миссии изначально был запланирован на март, но в начале года стало очевидно, что технические проблемы вынудили сдвинуть сроки.

