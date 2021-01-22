Мясников назвал напиток, способный вызвать туберкулез

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «Россия-1» заявил, что употребление парного молока может привести к заражению туберкулезом.

По его словам, парное молоко вредно тем, что содержит массу бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза.

Мясников также рассказал, что в его составе содержатся эстрогены, которые могут навредить детскому здоровью.

Кроме того, парное молоко содержит элементы, разжижающие кровь. Это может привести к тому, что у ребенка может начаться кровотечение из-за небольшой царапины.

Ранее Мясников предупредил, что наушники оказывают серьезный вред состоянию здоровье тех, кто ими пользуется.