Названа причина внезапной отмены выступления Басты в Узбекистане

РИА Новости: концерт Басты в Ташкенте отменили из-за поломки самолета
Пресс-служба ФТАР

Концерт российского рэпера Басты (Василия Вауленко) в Ташкенте перенесли с 15 на 17 февраля из-за поломки самолета, на котором артист должен был прилететь из Алма-Аты. Об этом РИА Новости сообщил представитель организаторов выступления.

Предполагалось, что сегодня в 19:00 по местному времени (17:00 мск) Баста выйдет на сцену ташкентского спорткомплекса «Юнусабад». Но концерт пришлось отменить, поскольку самолет рэпера развернули на полпути из Казахстана из-за технической неисправности.

«Да-да, подтверждаю, все верно. Причина — неисправность самолёта. Его на полпути развернули и вернули в Алматы. К сожалению, артист не успевает к концерту», — рассказал представитель организаторов концерта.

Он сообщил, что мероприятие, скорее всего, состоится 17 февраля, а вход будет осуществляться по билетам, проданным к воскресному концерту.

«Юнусабад» вмещает 5 тысяч зрителей, почти все места были проданы, цены на билеты стартовали от 2,2 тысячи рублей. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на билетного оператора ShowGo.uz, к запланированному начану концерта Басты оставались доступными 64 билета — по 4,5 тысячи рублей в фан-зону и по 3,1 тысячи рублей на танцпол.

Сейчас информации о перенесенном выступлении Вакуленко на популярных билетных агрегаторах Узбекистана нет.

Ранее зрители театра в Осетии ушли со спектакля «Отелло», в котором звучали треки Басты.
 
