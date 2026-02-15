На Олимпиаде дисквалифицировали прыгуна с трамплина из-за длинной обуви

Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира на большом трамплине из-за несоответствия обуви стандартам. Об этом сообщает Le Figaro.

Нарушение было выявлено после того, как спортсмен обеспечил себе участие в финале. Причиной стала длина обуви, которая превышала допустимую норму на 4 миллиметра. Спортсмен заявил, что использовал на тренировках новые ботинки, которыми был не очень доволен, но все равно оставил их для соревнований.

«К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила», — сказал Чофениг.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

Ранее стало известно о начале расследования WADA заявления об «инъекциях в пенис» олимпийскими прыгунами с трамплина.