Домодедово вернулся к работе

Аэропорт Домодедово спустя полчаса возобновил прием и отправку рейсов
Shutterstock

Ограничения на полеты самолетов в московском аэропорту Домодедово отменены с 17:12. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что прием и отправку лайнеров пришлось приостановить, чтобы обеспечить безопасность полетов. Таким образом, ограничения вводились на полчаса.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации четвертого БПЛА противника, летевшего к столице. Первые два были ликвидированы в 12:40, еще один — в 12:50. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

А российское министерство обороны заявило, что средства ПВО за четыре часа уничтожили над четырьмя регионами страны более 100 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты вражеских дронов произошли в период с 9:00 до 13:00. БПЛА были уничтожены в Брянской, Калужской и Тульской областях, а также в Московском регионе.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.
 
