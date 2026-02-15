Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Найден способ устранить главный недостаток генотерапии

NatCom: найден способ редактировать гены без повреждения клеток
Shutterstock

Ученые из Калифорнийский университет в Сан-Диего выяснили, как «пометить» терапевтическую ДНК так, чтобы она быстрее попадала в ядро клетки и работала эффективнее, при этом вызывая меньше побочных эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Эффективность генной терапии во многом определяется тем, насколько быстро и точно введенный ген достигает ядра клетки-мишени. Для направленной доставки используются сигналы ядерной локализации (NLS) — короткие пептидные последовательности, которые обеспечивают транспорт молекул в ядро. Однако до сих пор оставалось неясным, как различные параметры таких сигналов влияют на результат.

Исследователи модифицировали мобильные фрагменты ДНК, прикрепляя к ним разные варианты NLS. Они варьировали тип сигнала, расстояние между ним и ДНК, а также количество пептидных меток. В качестве маркера экспрессии использовали репортер eGFP: при успешной доставке и активации гена клетки начинали светиться зеленым.

Эксперименты позволили определить оптимальную конфигурацию ДНК-NLS. При таком варианте удалось добиться более высокой экспрессии при меньшем повреждении клеток. Метод дополнительно протестировали на генной кассете, кодирующей фактор IX — белок, дефицит которого связан с нарушениями свертывания крови. Экспрессия фактора IX оказалась в десять раз выше по сравнению с контрольной группой.

Также выяснилось, что эффективность отдельных комбинаций ДНК-NLS зависит от типа ткани: в печеночных клетках определенные пептиды обеспечивали более эффективную ядерную транслокацию, чем в клетках сердца или почек.

В дальнейшем ученые планируют оценить, снижает ли новая стратегия иммунный ответ, а также проверить ее потенциал для повышения эффективности редактирования генома с использованием технологии CRISPR-Cas9.

Ранее ученых удивил древний общий предок всего живого.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!