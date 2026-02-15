«На выходные взял»: в Петербурге поймали мужчину с кокаином

В Петербурге поймали мужчину с кокаином

В Петербурге полицейские задержали 46-летнего мужчину со свёртком кокаина. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл 3 февраля на Зоологическом переулке. Полицейские задержали безработного мужчину из Всеволожского района Ленинградской области в связи с тем, что правоохранителям поступила информация о сбыте наркотиков.

Во время досмотра у мужчины изъяли свёрток с белым порошком. Экспертиза показала, что это кокаин массой более 46 граммов. Сам задержанный сообщил, что вещество «на выходные взял».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 4, пункт «г», статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконное хранение и сбыт наркотиков. Отмечается, что фигурант уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас правоохранители ищут его сообщников.

Ранее женщина под наркотиками устроила стрельбу из окна квартиры в Москве.