Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянка поверила в уголовное дело и отдала мошенникам 13 млн рублей

В Волгоградской области пенсионерка отдала мошенникам 13 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Волгоградской области 60-летняя женщина поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось 2 февраля — пенсионерке стали звонить неизвестные, представлявшиеся якобы правоохранителями и сотрудниками других госструктур. Злоумышленники заявили, что с ее счетов финансируется враждебное государство. Преступники начали запугивать ее уголовной ответственностью.

Поверив мошенникам, 3 февраля женщина отдала курьеру более 3,5 млн рублей. Через несколько дней аферисты убедили ее снять оставшиеся деньги со счета, и 9 февраля она обналичила 9,5 млн рублей, которые также отдала незнакомцу.

Общий ущерб составил 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее молодой россиянин отдал мошенникам почти 4 млн рублей семейных сбережений.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!