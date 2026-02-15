Россиянка поверила в уголовное дело и отдала мошенникам 13 млн рублей

В Волгоградской области 60-летняя женщина поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось 2 февраля — пенсионерке стали звонить неизвестные, представлявшиеся якобы правоохранителями и сотрудниками других госструктур. Злоумышленники заявили, что с ее счетов финансируется враждебное государство. Преступники начали запугивать ее уголовной ответственностью.

Поверив мошенникам, 3 февраля женщина отдала курьеру более 3,5 млн рублей. Через несколько дней аферисты убедили ее снять оставшиеся деньги со счета, и 9 февраля она обналичила 9,5 млн рублей, которые также отдала незнакомцу.

Общий ущерб составил 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее молодой россиянин отдал мошенникам почти 4 млн рублей семейных сбережений.