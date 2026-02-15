Размер шрифта
«Ну, идиоты»: в Госдуме не поверили словам Обамы о существовании инопланетян

Депутат Милонов поспорил с Обамой о существовании инопланетян
Jim Young/Reuters

Американские граждане уже не верят в российскую угрозу и поэтому их власти раздувают миф о существовании инопланетян, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на заявления экс-президента США Барака Обамы о вере в инопланетян.

«Ну, во-первых, Обама — левак, а леваки вообще толком ничего умного сказать не могут. С другой стороны, поймите, избиратели Соединенных Штатов рано или поздно поумнеют и поймут, что финансировать разные сомнительные проекты, которые якобы защищают США от китайской, русской, вьетнамской, гренландской агрессии, наверное, уже не стоит. Нужно обратить внимание на сами Соединенные Штаты. Поскольку в русскую угрозу уже верить они перестали — обычные американцы — надо создать новую и поддержать миф, который отлично заходит для американских люмпенов», — предположил он.

По мнению Милонова, американские власти хотят запугать граждан марсианами и выделить деньги на борьбу с иноземцами.

«Это миф про Зону 51, где хранятся останки марсиан, где есть подтверждение стопроцентного инопланетного вмешательства. И вот под эту сурдинку списать еще лютые деньги на борьбу, предположим, с агрессией из космоса. Иных объяснений я не вижу. Хотя, честно говоря, вот такая слепая вера в марсиан показывает, насколько глупые все-таки американцы. Ну, идиоты», — заключил парламентарий.

Бывший президент США Барак Обама ранее интервью признался, что верит в инопланетян. По его словам, этот вопрос он задал первым, как стал президентом. При этом Обама уточнил, что ни разу не видел инопланетян, а в Зоне 51, где, по слухам, проводят эксперименты над инопланетянами, он не нашел никаких тайных лабораторий. Обама допустил существование тайного заговора, из-за которого ему не рассказали об инопланетянах даже тогда, когда он был президентом.

Ранее Илон Маск пообещал построить города на Луне и Марсе.
 
